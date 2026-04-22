 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Signia by Hilton ouvre les réservations de son futur hôtel phare à Indianapolis
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 16:59

Le groupe hôtelier renforce sa présence avec un établissement haut de gamme au coeur de la capitale de l'Indiana.

Signia by Hilton Indianapolis annonce l'ouverture des réservations pour des séjours à partir du 1er février 2027 dans son futur hôtel de 800 chambres, actuellement en construction.

Situé dans le quartier Wholesale District, l'établissement sera le plus haut de la ville et offrira un accès direct au Indiana Convention Center via une passerelle, ainsi qu'aux principales infrastructures sportives locales.

Ce projet marquera l'arrivée de la marque Signia by Hilton dans le Midwest et dans l'Indiana, avec un positionnement axé sur "un luxe accessible".
L'hôtel comprendra 70 suites, des espaces conçus par Ratio Design et Rottet Studio, ainsi qu'une collection d'art public reflétant l'identité culturelle locale.
Un centre de bien-être premium et la plus grande salle de bal de l'Indiana viendront compléter les infrastructures destinées aux événements et congrès.
Le projet est détenu par la ville d'Indianapolis, avec une exploitation assurée par le Capital Improvement Board of Managers of Marion County.

Le titre Hilton recule actuellement de 0,7% à New York mais affiche une progression de l'ordre de 18% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

HILTN WRLD HLDGS
337,125 USD NYSE -0,92%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un tradeur à l'ouverture de la séance à la Bourse de New York le 13 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Les Bourses mondiales partagées entre risque géopolitique et résultats d'entreprises
    information fournie par AFP 22.04.2026 18:09 

    Les marchés boursiers mondiaux évoluent sans direction commune mercredi, partagés après l'annonce du prolongement de la trêve au Moyen-Orient, tout en étant attentifs aux publications de résultats d'entreprises qui ponctuent la semaine. "Les marchés continuent ... Lire la suite

  • Illustration du logo de Carrefour
    Carrefour: Le CA croît mais déçoit au T1, objectifs 2026 confirmés
    information fournie par Reuters 22.04.2026 17:58 

    Carrefour ‌a fait état mercredi d'un chiffre ​d'affaires en-dessous des attentes au premier trimestre, en hausse de 2,2% à ​21,14 milliards d'euros, et a confirmé ses ​objectifs financiers pour 2026. Selon ⁠un consensus Visible Alpha, les ‌analystes attendaient ... Lire la suite

  • Le prodige français Paul Seixas vainqueur de la Flèche wallonne, le 22 avril 2026 à Huy (Belgique) ( AFP / JOHN THYS )
    Flèche Wallonne: Seixas toujours plus fort
    information fournie par AFP 22.04.2026 17:42 

    A seulement 19 ans, le prodige français Paul Seixas continue à battre des records de précocité, remportant mercredi la Flèche Wallonne dès sa première participation après avoir écrasé la concurrence dans le Mur de Huy. Même Tadej Pogacar, double vainqueur de la ... Lire la suite

  • Vue de la ligne d'horizon de Milan au coucher du soleil à Milan
    L'Italie abaisse ses prévisions de croissance, les finances publiques sous pression
    information fournie par Reuters 22.04.2026 17:11 

    par Giuseppe Fonte et Gavin Jones L'Italie a abaissé ‌mercredi ses prévisions de croissance économique pour 2026 et 2027 en raison de la guerre au Moyen-Orient et de la flambée ​consécutive des coûts de l'énergie. Le gouvernement attend désormais une progression ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank