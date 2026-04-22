Signia by Hilton ouvre les réservations de son futur hôtel phare à Indianapolis
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 16:59
Signia by Hilton Indianapolis annonce l'ouverture des réservations pour des séjours à partir du 1er février 2027 dans son futur hôtel de 800 chambres, actuellement en construction.
Situé dans le quartier Wholesale District, l'établissement sera le plus haut de la ville et offrira un accès direct au Indiana Convention Center via une passerelle, ainsi qu'aux principales infrastructures sportives locales.
Ce projet marquera l'arrivée de la marque Signia by Hilton dans le Midwest et dans l'Indiana, avec un positionnement axé sur "un luxe accessible".
L'hôtel comprendra 70 suites, des espaces conçus par Ratio Design et Rottet Studio, ainsi qu'une collection d'art public reflétant l'identité culturelle locale.
Un centre de bien-être premium et la plus grande salle de bal de l'Indiana viendront compléter les infrastructures destinées aux événements et congrès.
Le projet est détenu par la ville d'Indianapolis, avec une exploitation assurée par le Capital Improvement Board of Managers of Marion County.
Le titre Hilton recule actuellement de 0,7% à New York mais affiche une progression de l'ordre de 18% depuis le début de l'année.
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