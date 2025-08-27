Signet Jewelers progresse après que Jefferies a relevé ses prévisions à un niveau supérieur à celui de la Bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de Signet Jewelers SIG.N en hausse d'environ 3 % à 90,50 dollars

** Le courtier Jefferies augmente le PT à 125 $ de 102 $, citant les progrès de ses stratégies de marketing et de merchandising

** L'accent mis par SIG sur les ventes numériques, la rénovation des magasins et la réduction de l'exposition aux centres commerciaux dans le cadre du plan de redressement du directeur général JK Symancyk devrait l'aider à afficher des résultats solides au deuxième trimestre, selon la maison de courtage

** SIG publiera ses résultats du deuxième trimestre le 2 septembre

** "Signet a surpassé des pairs tels que Brilliant Earth

BRLT.O et Pandora en engagement sur les réseaux sociaux... soulignant la résonance croissante de la marque et son efficacité dans la sensibilisation numérique," selon la maison de courtage

** Le nouveau PT est élevé et reflète une prime de 42,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Cinq des neuf sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus, 4 comme "conservée"; leur estimation médiane est de 92 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 9 % depuis le début de l'année