Signes de reprise dans l'industrie automobile allemande

BERLIN, 4 août (Reuters) - L'industrie automobile allemande a présenté en juillet de nouveaux signes d'une reprise post-pandémique et les constructeurs anticipent une augmentation de leurs exportations, montrent les résultats d'une étude de l'institut Ifo publiés mardi. L'indice mensuel s'inscrit en juillet à 43,7 points, en nette reprise après les 26,9 points du mois de juin. La situation s'est améliorée dans tous les compartiments de l'enquête mensuelle (perspectives d'affaires, demande et carnets de commande), note l'institut Ifo qui souligne cependant que l'appréciation de la situation actuelle est restée négative le mois dernier. (Riham Alkousaa version française Henri-Pierre André, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -5.71% BMW XETRA -0.04% DAIMLER XETRA -0.10% VOLKSWAGEN VZ XETRA +0.44%