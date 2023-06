Signature des accords définitifs relatifs à l’acquisition par NOVO NORDISK d'un bloc de contrôle au capital de BIOCORP

Issoire, le 19 juin 2023, 7h30 CEST – A la suite de l'annonce, le 5 juin 2023, du projet d’acquisition de BIOCORP Production SA (FR0012788065 – ALCOR) (« BIOCORP »), société française spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de systèmes d'administration et de dispositifs médicaux innovants, par NOVO NORDISK (DK0060534915 – Novo-B), entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des soins de santé, dont le siège est au Danemark et qui développe des traitements contre le diabète et d'autres maladies chroniques (« NOVO NORDISK »), les instances représentatives du personnel de BIOCORP ont été informées et consultées et ont rendu unanimement le 9 juin 2023 un avis favorable concernant cette opération.

Dans ce cadre, BIOCORP annonce aujourd’hui la signature d’un contrat d’acquisition entre BIO JAG, actionnaire principal de BIOCORP, et NOVO NORDISK, portant sur 1.998.800 actions BIOCORP, représentant 45,3% du capital et 62,2% des droits de vote de BIOCORP1 (le « Bloc de Contrôle »), pour un prix de 35,00€ par action.

Il est rappelé que NOVO NORDISK acquerrait, concomitamment et sous réserve de l'acquisition de la participation de BIO JAG, au même prix par action, les actions détenues dans BIOCORP par certains actionnaires minoritaires, dont Nyenburgh, Greenstock et Vatel Capital, représentant ensemble 19% du capital social et 13,1% des droits de vote théoriques de BIOCORP.