Signature d’un Term Sheet pour un financement syndiqué de 100 M€ visant à soutenir la croissance du Groupe

Clermont-Ferrand, le 7 avril 2022 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce que sa filiale METEX NØØVISTAGO a signé un mandat d’arrangement et un Term Sheet pour un financement syndiqué d’un montant maximal de 100 M€ avec Société Générale Coordinateur et Co-arrangeur, le Crédit du Nord/ Banque Nuger Co-arrangeur, LCL Co-arrangeur, le Crédit Agricole Brie-Picardie Co-arrangeur, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Auvergne Limousin Co-arrangeur, BNP Paribas et Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ayant rejoint le pool en participation.

Cette opération se compose de 70 M€ de crédit d’investissement moyen terme et de 30 M€ de crédit revolving. Soumise à la réalisation des conditions préalables usuelles, la signature du Financement Syndiqué devrait intervenir avant le 13 mai 2022.