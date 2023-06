Signature d’un protocole d’accord pour la création d’une joint-venture entre Groupe Berkem et Groupe Dolidol en vue d’implanter un site de production et de commercialisation de résines alkydes en Côte d’Ivoire

Pour recevoir toute l'information financière de Groupe Berkem en temps réel, faites-en la demande par mail à berkem@newcap.eu



• Premier site de production de résines alkydes situé en Afrique de l’Ouest francophone

• Capacité de production estimée de 5 000 tonnes par an

• Investissement total de 5 M€



Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal, annonce la signature d’un protocole d’accord pour la création d’une joint-venture avec Groupe Dolidol, premier acteur panafricain du secteur de la mousse polyuréthane, de la literie et de la menuiserie industrielle, pour l’implantation d’un site de production et de commercialisation de résines alkydes en Côte d’Ivoire.