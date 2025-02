Signature d’un protocole d’accord en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de Vinpai par Camlin Fine Science Limited

- Camlin Fine Science Limited (CSFL) et certains actionnaires significatifs de Vinpai, dont ses fondateurs, ont signé un protocole d’accord en vue de l’acquisition par CSFL d’une participation majoritaire au capital de Vinpai

• Cette acquisition serait rémunérée en actions ordinaires nouvelles de CSFL

• Le prix retenu par action Vinpai est de 3,60€



- Concomitamment à la signature du protocole, CSFL a accepté de financer Vinpai pour un montant de 3,3 M€ via la souscription d’obligations convertibles en actions nouvelles de Vinpai



- Après la réalisation de l'Acquisition de Bloc, CFSL franchira le seuil de 50% du capital social et des droits de vote de Vinpai et déposera par conséquent une offre publique d’achat simplifiée en numéraire sur le solde des actions de Vinpai à un prix de 3,60€ par action



Pour recevoir l'information de VINPAI en temps réel, faites-en la demande à vinpai@newcap.eu.



Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud, ou au Japon.