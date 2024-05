Signature d’un nouveau contrat avec La Poste Immobilier

Paris (France), le 2 mai 2024 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service la transition écologique, accompagne La Poste Immobilier, pour une mission initiale de trois mois, pour aider à la mise en place d’un plan d’action visant l’amélioration des espaces verts et la gestion de l’eau, conformément à ses engagements environnementaux à horizon 2030.

La Poste Immobilier gère un parc immobilier de 10 000 immeubles et 6 millions de mètres carrés. Dans le cadre de ses engagements RSE , elle a initié en 2019, une politique de biodiversité et de gestion de l’eau visant à réduire l'impact écologique, à régénérer les écosystèmes et à reconnecter les communautés au vivant.

Les équipes de namR, grâce à leurs connaissances sur l’occupation des sols, des natures de toitures et du contexte environnementale de la parcelle, développées à partir de Machine Learning et de Computer Vision, ont pour mission, dans le cadre de ce contrat, d’analyser le sol, la végétation et l'urbanisme. Cette caractérisation permettra dans un second temps d’identifier les zones prioritaires pour la biodiversité et la gestion de l'eau des sites de la Poste Immobilier.