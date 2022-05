Signature d’un contrat stratégique pour la fourniture d’un acide organique de la gamme AFYREN NEOXY dans la nutrition animale

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu



- Nouvelle démonstration de la pertinence de l’offre biosourcée, circulaire et bas carbone d’AFYREN



- AFYREN NEOXY poursuit la sécurisation de ses ventes à long terme, avec la commercialisation d’un nouveau produit issu de sa gamme



Clermont-Ferrand/Lyon, le 12 mai 2022 à 08h00 CEST - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie basée sur des micro-organismes naturels, annonce aujourd’hui la signature d’un nouveau contrat pluriannuel structurant avec un acteur européen de la nutrition animale, pour la fourniture d’un acide organique issu de son usine AFYREN NEOXY.



Grâce à sa propriété antimicrobienne démontrée, l’acide biosourcé d’AFYREN permettra à son client de contribuer à la santé animale dans son offre de nutrition destinée à une large variété d’espèces animales. Il bénéficiera d’un approvisionnement en circuit court et fiable, à empreinte carbone réduite, à base de ressources renouvelables durables et sans huile de palme et de répondre à l’exigence de solutions sans OGM en Europe.