Signature d’un contrat de distribution avec BIOSYNEX de leur test PCR AMPLIQUICK SARS-CoV-2

Strasbourg et Croissy-Beaubourg, le 13 janvier 2022, 7h30 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, et BIOSYNEX (ISIN : FR0011005933, Mnémonique : ALBIO), leader sur le marché des tests de diagnostic rapide en France, annoncent la conclusion d’un contrat de distribution.



