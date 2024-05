Signature d’un contrat avec un 5ème acteur bancaire français

Paris (France), le 22 mai 2024 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), partenaire de cinq des six principales banques françaises, s’inscrit désormais comme l’acteur incontournable pour guider les conseillers bancaires et les particuliers dans leur projet d’habitat durable grâce à ses solutions basées sur ses algorithmes d’intelligence artificielle.

« Après la conquête de plusieurs banques françaises telles que La Société Générale, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, La Banque Postale ou encore BNP Paribas Personal Finance, nous sommes très heureux de compter parmi nos clients un 5ème acteur bancaire français majeur, le groupe BPCE. La signature de ce nouveau contrat démontre la force des données de namR qui permettent aux banques de disposer d’un diagnostic complet pour tous les logements et d’accompagner les clients dans la transition écologique de leur habitat. Nos outils pédagogiques, faciles d’utilisation et personnalisables, ont su convaincre nos clients, car ils enrichissent leurs offres de services de financement à impact et contribuent plus largement à leurs engagements environnementaux. » se réjouit Chloé Clair, Directrice Générale de namR.