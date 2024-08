Signature d’un accord mettant fin au partenariat et aux relations d’affaires établis par l’ancienne équipe dirigeante avec M. Tribuno

emeis annonce avoir conclu un accord avec Monsieur Tribuno mettant fin à leurs relations existantes depuis le début des années 2000 ainsi qu’à celles existant entre les sociétés détenues directement ou indirectement par Monsieur Tribuno et emeis.



En application de cet accord, emeis a acquis des sociétés préalablement détenues directement ou indirectement par les sociétés Lipany S.A. (Luxembourg) et Rodevita S.A (Luxembourg) possédant des actifs immobiliers et opérationnels en Italie, principalement liés à l’exploitation de maisons de retraite.



Cet accord met fin de manière constructive à toutes les relations entre emeis et Monsieur Tribuno et à tout litige ayant pu exister entre les parties.



