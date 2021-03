LES ULIS, France, 1er mars 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital dans l'immobilier et l'Habitat, et la start-up Kize, plateforme de services dédiée à l'immobilier, annoncent la signature d'un partenariat technologique, commercial et financier[1] exclusif pour déployer une solution prédictive auprès des professionnels de l'immobilier. Ce partenariat s'accompagne d'une attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) offrant au groupe Acheter-Louer.fr la possibilité d'entrer au capital de Kize sous certaines conditions.

Acteur de la Proptech, Kize a développé un algorithme d'intelligence artificielle qui permet d'évaluer le potentiel d'évolution du prix de l'immobilier sur le moyen-long terme. Véritable outil d'aide à la décision pour l'achat et l'investissement immobilier, ce puissant algorithme est basé sur des millions de données (transactions immobilières, historique des prix, chômage, délinquance, commerces, transports...) et permet d'appréhender le potentiel de valorisation des actifs immobiliers dans une ville ou dans un quartier (zone de 500 habitants).

Dans le cadre de ce partenariat, Acheter-Louer.fr bénéficie d'une licence exclusive de 2 ans pour utiliser la technologie de Kize et diffuser les services associés à ce logiciel via ses propres canaux d'offres de services destinés aux professionnels de l'immobilier, ainsi que sur son site acheter-louer.fr. Conformément à sa stratégie de développement digital, le Groupe complète sa gamme d'expertises d'une solution innovante et renforce par la même occasion son offre de services digitalisés auprès de sa clientèle.

La société Kize pourra pour sa part bénéficier du large portefeuille de clients du groupe Acheter-Louer.fr qui assurera également la commercialisation du logiciel auprès de sa clientèle de professionnels de l'immobilier : réseaux d'agences, fédérations immobilières, syndicats, agents immobiliers indépendants... Kize a développé ce logiciel sur fonds propres levés auprès de business Angels et amorce, au travers de ce partenariat, la commercialisation de sa technologie qui fait déjà l'objet de l'intérêt des principaux acteurs du secteur.

Pour Laurent CAMPAGNOLO, Président du Directoire d'Acheter-Louer.fr : « Nous sommes ravis de ce partenariat exclusif avec la société Kize qui nous ouvre de nouvelles perspectives de développement très enthousiasmantes. La technologie puissante de Kize vient parfaitement compléter notre offre digitale et nous positionne déjà dans le monde de demain avec un nouveau service à forte valeur ajoutée. »

Pour Bertrand FREY, Co-Fondateur de Kize : « Kize est née pour sécuriser le plus possible l'investissement immobilier de ses clients. Nos ingénieurs et développeurs en Intelligence Artificielle ont passé deux ans à développer une solution de prédiction totalement inédite et nous sommes extrêmement fiers de la valeur apportée au marché. Le partenariat noué avec le groupe Acheter-Louer est pour nous un fort signe de confiance et laisse présager que ce module prédictif deviendra rapidement une norme pour l'ensemble du secteur immobilier. »

Option de prise de participation d'Acheter-Louer.fr au capital de Kize

Outre ce partenariat commercial, Acheter-Louer.fr bénéficiera de la possibilité d'entrer au capital de Kize à hauteur d'un montant global maximum de 19 % du capital par exercice de bons de souscription d'actions (BSA) qui lui seront attribués gratuitement. L'exercice de ces bons, d'une durée de validité maximale de 5 ans, est facultatif pour Acheter-Louer.fr et conditionné au maintien des relations commerciales avec Kize.

L'investissement d'Acheter-Louer.fr, en cas d'exercice des bons de souscription d'actions, serait réalisé sur fonds propres disponibles de la Société. Il s'élèverait à un montant maximum d'environ 300 000 euros pour une première tranche et pour le solde, ce montant serait fonction de la valorisation de KIZE retenue lors de tours de table d'investisseurs postérieurs.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr - ESTIMATION IMMO)

Podcasts immobilier - habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Magazine EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

Contacts Acheter-Louer.fr :

Informations investisseurs :

A propos de Kize :

Lancée en 2019, Kize est une plateforme de services dédiée à l'investissement immobilier. La société a été fondée par des entrepreneurs aguerris : Bertrand Frey, expert du digital (fondateur de CRM Company, Syndic+) et Benoît Perrot, expert de l'immobilier (BNP PARIBAS Real Estate, Ad valorem puis fondateur d'Aktis). Ses ingénieurs en Intelligence Artificielle ont développé une solution prédictive capable d'éclairer scientifiquement le potentiel d'évolution des prix immobiliers partout en France à moyen-long terme, par ville et par quartier, sécurisant ainsi au maximum les investissements. Kize s'adresse aux particuliers à la recherche d'un bien, aux professionnels de l'immobilier ainsi qu'aux investisseurs.

[1] Accord de partenariat avec la société Kize, dont les négociations avaient été annoncées dans le communiqué de presse d'Acheter-Louer du 29 janvier 2021

