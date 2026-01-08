Sigma Lithium chute après la rétrogradation de BofA à "sous-performance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions cotées en bourse de la société minière canadienne Sigma Lithium SGML.O SGML.V sont en baisse de 5,3 % à 14,83 $ en pré-commercialisation

** BofA Global Research réduit la cote de "neutre" à "sous-performance", citant des problèmes opérationnels et de liquidité non résolus

** BofA indique qu'il n'y a pas de clarté sur la reprise de l'exploitation minière ou la réception de fonds provenant des paiements anticipés

** "Même en supposant un redémarrage à la mi-janvier, il faudrait probablement plusieurs mois pour atteindre des volumes significatifs, ce qui limiterait les ventes de matériaux au 1er trimestre 26" - Brokerage

** ajoute que la plus grande préoccupation est que SGML doit toujours payer ses factures régulières sans mine en exploitation

** En 2025, l'action était en hausse de 17,5%