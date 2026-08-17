SIG Group plonge, le départ surprise du CEO inquiète

SIG Group plonge de plus de 15% à 13,1 CHF à Zurich, lourdement sanctionné après l'annonce du départ de Mikko Keto de ses fonctions de CEO et de son remplacement par Ann-Kristin Erkens, un changement surprise de nature à inquiéter les investisseurs, selon Jefferies.

Le conseil d'administration a nommé Ann-Kristin Erkens au poste de CEO avec effet immédiat, en remplacement de Mikko Keto. Elle continuera parallèlement à occuper le poste de directrice financière jusqu'à la nomination d'un successeur à ce poste.

Mikko Keto a rejoint SIG en tant que CEO au printemps et a travaillé avec l'équipe dirigeante pour développer davantage le programme de transformation de l'entreprise, programme qui "commence à porter ses fruits, comme en témoignent les résultats du 1er semestre 2026".

Le groupe suisse spécialisé dans l'emballage rappelle en effet avoir amélioré sa marge d'EBIT ajustée à 15,6% au 1er semestre 2026 (contre 14,8% un an auparavant), tandis que son flux de trésorerie disponible s'est accru de plus de 100 MEUR sur un an.

Le conseil d'administration de SIG a depuis conclu qu'à ce stade du programme, Ann-Kristin Erkens, qui l'a précédemment dirigé en tant que CEO par intérim d'août 2025 à fin février 2026, est la mieux placée pour le poursuivre en tant que CEO permanente.

Ann-Kristin Erkens a rejoint SIG en tant que directrice financière en novembre 2023. Auparavant, elle a occupé des postes de direction financière, opérationnelle et stratégique pendant plus de 20 ans au sein du groupe allemand Henkel.

SIG a en outre rappelé qu'une journée investisseurs aura lieu comme prévu le 27 octobre à Zurich. Ann-Kristin Erkens et l'équipe dirigeante fourniront alors une mise à jour sur la stratégie, les priorités stratégiques et la création de valeur à moyen terme de SIG.

Un départ qui surprend le marché, selon Jefferies

"Mikko Keto était très apprécié des investisseurs et son départ surprend le marché", réagissait Jefferies juste avant l'ouverture, tout en maintenant sa recommandation "conserver" et son objectif de cours de 16,5 CHF sur le titre.

"L'absence de raison avancée pour ce départ conduira probablement à des spéculations de la part des investisseurs sur les prévisions et les cessions d'actifs non essentiels", estimait-il, même si le groupe a précisé laisser inchangés ses objectifs, qui avaient été confirmés récemment.

Le courtier américain s'attendait donc à ce que l'incertitude soit perçue comme négative pour l'action aujourd'hui, d'autant plus que celle-ci s'est revalorisée à un multiple de 21 fois (contre 17 fois) et avait grimpé de 30% sur trois mois, surperformant un Stoxx 600 en hausse de 8%.