SiFive lève 400 millions de dollars auprès d'Atreides et de Nvidia pour la technologie des puces pour centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

SiFive, une start-up de la Silicon Valley, a annoncé jeudi avoir levé 400 millions de dollars auprès d'Atreides Management, de Nvidia NVDA.O et d'autres investisseurs pour pénétrer le marché en plein essor des puces pour processeurs centraux de centres de données.

Ce tour de table porte la valorisation de SiFive à 3,65 milliards de dollars, et le directeur général Patrick Little a déclaré à Reuters qu'il s'agissait du dernier tour de table de l'entreprise avant son introduction en bourse, sans toutefois préciser quand SiFive prévoyait de le faire. SiFive ne vend pas de puces, mais plutôt des plans que des clients comme Google d'Alphabet GOOGL.O peuvent personnaliser pour leurs propres conceptions de puces internes. Cette activité de propriété intellectuelle a été dominée pendant des décennies par Arm Holdings ARM.O , mais Arm a dévoilé le mois dernier ses propres puces , faisant d'Arm, pour la première fois, un concurrent potentiel pour nombre de ses clients de longue date.

M. Little a déclaré que la nouvelle orientation stratégique d'Arm offrait à SiFive la possibilité de conquérir de nouveaux clients. Les conceptions de SiFive utilisent une nouvelle norme de puce ouverte appelée RISC-V qui est supervisée par une fondation à but non lucratif et n'est pas contrôlée par une seule entreprise, comme l'est la technologie de puce d'Arm.

"Les clients de SiFive sont incertains quant à la capacité de leurs fournisseurs éprouvés à les accompagner dans les années à venir", a déclaré M. Little à propos des clients de SiFive. "Ils sont donc tous convaincus, parce que nous travaillons avec eux depuis une décennie, que RISC-V a atteint un niveau de maturité tel qu'il peut être cette option pour eux." SiFive utilisera les 400 millions de dollars de financement pour développer la conception d'un processeur central pour les centres de données. Ce marché est en pleine effervescence, Arm ayant présenté une offre le mois dernier, Nvidia étant entré sur le marché et Intel INTC.O ayant constaté une telle demande qu'il n'a pas pu suivre.

"Nous avons décidé de nous attaquer au plus grand enjeu dans les centres de données", a déclaré M. Little.

Outre Atreides et Nvidia, les autres investisseurs du tour de table comprenaient Apollo, D1 Capital Partners, Point72 et des comptes conseillés par T. Rowe Price Investment Management, ainsi que les investisseurs précédents Prosperity 7 Ventures, Capital Group et Sutter Hill Ventures.