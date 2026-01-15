SiFive adopte la technologie Nvidia pour des liaisons rapides entre les puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

15 janvier - SiFive, qui produit des plans pour des parties de puces complexes, a déclaré jeudi qu'il deviendrait le premier fabricant de puces RISC-V à intégrer la technologie de Nvidia

NVDA.O qui crée des liens rapides entre les puces.

À l'instar de SoftBank's 9984.T Arm Holdings - un géant de l'industrie, SiFive fournit à ses clients des plans afin qu'ils puissent construire leurs propres conceptions de puces complètes. RISC-V est une alternative ouverte aux plans d'Arm qui a suscité un nouvel intérêt de la part d'entreprises comme Alphabet's GOOGL.O Google et Meta META.O au fur et à mesure que des détails sont apparus sur les ambitions d'Arm de devenir un concepteur de puces à part entière.

NVLink de Nvidia crée des liens rapides entre les unités centrales de traitement (CPU) et les puces d'IA de Nvidia. Ces liens sont essentiels dans les centres de données d'IA où des milliers de puces doivent être reliées entre elles pour traiter d'énormes quantités de données de manière transparente.

Patrick Little, directeur général de SiFive, a déclaré que les puces SiFive dotées de cette technologie n'arriveront probablement pas sur le marché avant 2027 ou plus tard. Mais lorsqu'elles le seront, les clients pourront connecter un processeur RISC-V aux principales puces d'intelligence artificielle de Nvidia à la même vitesse que les processeurs utilisant les technologies Intel INTC.O ou Arm.

"Il s'agit d'un engagement multigénérationnel des deux sociétés pour se mettre au travail et offrir la meilleure solution NVLink, génération après génération après génération", a-t-il déclaré à Reuters lors d'une interview.

Nvidia et SiFive n'ont pas divulgué les termes financiers de l'accord.