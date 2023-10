Sienna Real Estate nomme Michaël Hameau nouveau directeur France

Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil de l'ESTP, d'un Master en gestion immobilière de l'Université Paris Dauphine et d'un Master en administration des affaires de l'Université Paris Sorbonne.

(AOF) - Sienna Real Estate (Sienna RE) annonce la nomination de Michaël Hameau au poste de directeur France, effective depuis le 9 octobre. Dans ses nouvelles fonctions, il prendra en charge les activités françaises de l'entreprise et renforcera l'équipe de direction de Sienna RE. Il apporte son expertise dans la conduite de projets complexes de valorisation et de développement.

