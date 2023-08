Sienna RE nomme Arthur Debaere nouveau Head of Acquisitions Belgique, Luxembourg & Irlande

(AOF) - Sienna Real Estate a nommé Arthur Debaere au poste de Head of Acquisitions Belgique, Luxembourg et Irlande. Basé à Amsterdam, Arthur Debaere a rejoint Sienna Real Estate en 2017 et a géré avec succès plusieurs transactions emblématiques et élargi la clientèle de Sienna Real Estate au Benelux. Tout en restant actif dans le bureau et le marché néerlandais en tant que directeur, il concentrera son expérience et son expertise dans les transactions sur les marchés belge, luxembourgeois et irlandais, conformément aux ambitions de croissance de Sienna Real Estate.