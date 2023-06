(AOF) - Sienna Investment Managers lance Sienna Trésorerie Plus, fonds de fonds hybride de trésorerie longue combinant la liquidité des obligations cotées et le rendement potentiel des actifs non-cotés de dette privée. Le fonds est géré par Sienna Gestion, spécialiste de la gestion d’actifs cotés du groupe Sienna IM. Sienna Trésorerie Plus vient compléter la gamme de solutions de trésorerie et de placement court terme de Sienna Investment Managers, composée jusqu'alors des fonds Sienna Monétaire ISR et de Sienna Court Terme ISR.

Lancé dans un contexte de hausse de taux, le fonds a pour objectif de proposer un rendement supérieur à l'indice ESTR + 1,5% nets de frais (part A) sur sa durée de placement recommandée de 12 mois et une duration cible de 6 mois pour limiter le risque de hausse des taux.

La spécificité de Sienna Trésorerie Plus est de combiner des actifs cotés de court terme et des actifs de dette privée collatéralisée, tout en offrant une valorisation quotidienne. Son allocation cible est de 50% / 50% entre deux poches.

Il y a la poche liquide, qui peut représenter jusqu'à 100% de l'actif net du fonds. Elle est investie dans le fonds Sienna Court Terme ISR géré par Sienna Gestion, constitué principalement de titres Investment Grade de maturité moyenne 6 mois.

Il y a la poche illiquide, dont le poids peut varier de 0% à 70%. Elle est investie dans le fonds FIL géré par Sienna Private Credit, et est constituée de dette privée non cotée de court terme.