Sienna IM renforce son équipe française de real estate

"Nous continuerons à nous structurer davantage en 2024 pour accompagner notre croissance, répondre aux exigences de nos investisseurs et mettre en oeuvre la stratégie de développement de nos activités immobilières", a commenté Michael Hameau, head of France de l'expertise real estate de Sienna IM.

(AOF) - Sienna Investment Managers (Sienna IM) annonce la promotion de trois membres de l'équipe française de son expertise real estate, visant à renforcer son organisation pour accompagner son développement. Ces nominations ont pris effet le 1er janvier 2024. Victoire Vercken de Vreuschmen est nommée head of acquisitions. Marion Garcin est promue asset management director. Rehaze Gunny devient corporate management director. Tous trois rapportent à Michaël Hameau, head of France de l’expertise real estate, depuis octobre dernier.

