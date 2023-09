Sienna IM nomme un Chief Client Officer

Il développera les relations de Sienna IM avec les principaux clients institutionnels et sera responsable des équipes commerciales. Il est membre du comité de direction et rapporte à Paul de Leusse, directeur général.

(AOF) - Sienna Investment Managers a annoncé la nomination de Géraud “Gerry” Dambrine au poste nouvellement créé de Chief Client Officer. « Fort de sa grande expérience dans la transformation des relations institutionnelles en des partenariats stratégiques, Géraud Dambrine dispose d'un vaste réseau international d'investisseurs de premier plan, construit au cours de ses 25 années de carrière dans la levée de capitaux pour toutes les catégories d'actifs, et plus récemment chez Lombard Odier IM », explique le gestionnaire d’actifs.

