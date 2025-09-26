 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sienna IM lance un fonds de dette privée sur la défense pour les particuliers
information fournie par Agefi Asset Management  26/09/2025 à 08:00

Sienna Investment Managers (Sienna IM) lance Sienna Dette Privée Défense Europe, un fonds de dette privée agréé Eltif 2.0 et disponible en unité de compte dans l’offre d’assurance-vie de Meilleurtaux Placement. La société de gestion veut ainsi donner aux investisseurs particuliers la possibilité de participer directement au financement des 12.000 PME et ETI européennes de l’industrie de défense. Cette stratégie d’investissement est historiquement réservée aux institutionnels.

Comme son pendant réservé aux institutionnels, ce fonds conçu pour la clientèle des particuliers soutiendra les sous-traitants de grands groupes industriels de la défense via des prêts finançant leurs besoins de montée en cadence, de modernisation des outils de production, de renforcement de leur fonds de roulement ou encore de financement des projets de croissance externe.

Il est envisagé que la commercialisation de Sienna Dette Privée Défense Europe, disponible pour les épargnants français, soit étendue à l’Italie et l’Allemagne, sous réserve des validations des autorités locales.

L'Agefi

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

