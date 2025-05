Sienna IM : Francesco Franchini nommé directeur de la dette privée corporate franco-italienne

(AOF) - Sienna IM, un an après son entrée sur le marché italien avec l'acquisition de Ver Capital SGR, annonce la réorganisation des équipes d’investissement en dette privée corporate française et italienne. Francesco Franchini est nommé directeur de la dette privée corporate, à la tête des deux équipes d'investissement basées à Paris et Milan et composées de 11 directeurs de fonds, gérants et analystes.

Dans son nouveau rôle transfrontalier, il contribuera au développement de l'expertise du groupe Sienna IM en dette privée à travers l'Europe.

Francesco Franchini a commencé sa carrière en 1996 aux États-Unis comme responsable du développement commercial pour une entreprise industrielle italienne.

En 1998, il a rejoint PWC, filière de l'audit, où il s'est également occupé des services de transaction, notamment des due diligences industrielles.

En 2002, il a officié chez San Paolo IMI Private Equity en tant que gérant de fonds senior en charge de plusieurs opérations de LBO.

Depuis 2006, il travaillait chez Ver Capital SGR en tant que directeur des prêts directs et membre du comité de direction, avec plus de 110 opérations d'investissement réalisées.