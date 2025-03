Sienna IM dévoile un fonds de dette dédié aux PME du secteur de la défense

(AOF) - Sienna Investment Managers a annoncé le lancement d’une stratégie de financement en dette privée Sienna Héphaïstos, qui soutiendra les PME et ETI européennes de l’écosystème de la défense. La société de gestion affiche pour objectif de lever entre 500 millions d’euros et 1 milliard d’euros auprès d’investisseurs en France et en Europe.

Classée article 8 au sens du règlement SFDR, la stratégie de financement Sienna Héphaïstos pourra intégrer des mesures incitatives pour les emprunteurs liées à leurs actions axées sur le développement durable. Elle ne soutiendra pas les activités interdites par les traités internationaux signés par la France et l'Italie.

Sienna IM explique qu'elle " apporte une source de financement sécurisé adaptée aux besoins spécifiques de ces PME et ETI de la dase industrielle et technologique de la défense, comme le renouvellement de leurs outils de production, l'accélération de la fabrication ou des projets de croissance externe ou organique, avec un fort accent sur la France, l'Italie et l'Allemagne ".

La France Mutualiste, mutuelle d'épargne individuelle du groupe Malakoff Humanis, sera parmi les premiers investisseurs.