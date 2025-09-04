Sienna IM dévoile son premier fonds d’investissement solidaire

(AOF) - Sienna Investment Managers annonce la mise à disposition pour les épargnants particuliers de son fonds Sienna Impact Solidaire, le premier fonds d’investissement solidaire labellisé ELTIF 2.0 et ayant obtenu l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale). Il est conçu pour générer un impact social positif et mesurable, en soutenant principalement des entreprises, des associations locales et régionales, ainsi que des coopératives situées sur le territoire français.

Sienna Impact Solidaire a pour ambition de concilier cet impact positif avec une performance financière cohérente avec les spécificités et les enjeux de ce secteur, en orientant l'épargne des investisseurs vers des initiatives engagées dans la lutte contre l'exclusion sociale, la précarité, ainsi que les fractures éducatives.

Les thèmes d'investissement incluent l'accès au logement, la formation et l'éducation, l'accès à la santé et faciliter l'emploi, ainsi que le développement de l'économie sociale et solidaire (ESS) des territoires.

Doté d'un encours de 70 millions d'euros, Sienna Impact Solidaire vise le doublement de ses encours d'ici 5 ans grâce à l'accès au fonds en assurance-vie.

Classé article 9 au sens du règlement SFDR, il s'appuie sur une gestion active et intègre une approche extra-financière basée sur des critères ESG.

L'indicateur de risque du fonds est de 6 sur 7, et une durée minimum de placement de 5 ans est recommandée.