Sienna IM : création de Sienna Biodiversity Private Credit Fund

(AOF) - Sienna Investment Managers a annoncé la création de Sienna Biodiversity Private Credit Fund, premier fonds à impact en dette privée dédié à la préservation et la restauration de la biodiversité en Europe. Avec un objectif cible de 200 millions d’euros, le fonds est immédiatement doté de 100 millions grâce au Groupe Malakoff Humanis. Il vise à soutenir des entreprises et des projets européens qui contribuent à la préservation et à la restauration de la biodiversité, notamment au travers de clauses d'impact.

Le fonds axe sa stratégie d'investissement sur trois volets principaux : les solutions en faveur de la biodiversité, les entreprises engagées dans une démarche de transition, visant à réduire leur impact négatif sur la biodiversité, et une approche " Best Practices ", privilégiant les entreprises surpassant de manière significative les pratiques de leur secteur en termes de préservation de la biodiversité.

Par ailleurs, il aborde prioritairement trois des cinq pressions définies au niveau mondial par l'IPBES pesant directement sur la biodiversité : la transformation des terres et des mers, les pollutions et l'exploitation directe des organismes – et s'inscrit dans le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.