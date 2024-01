Sienna IM collecte 2,6 milliards d’euros en 2023

Sienna Investment Managers (Sienna IM) a enregistré une collecte de 2,6 milliards d’euros en 2023 (hors capitaux apportés par Groupe Bruxelles Lambert, sa maison mère). Ses encours totaux sous gestion atteignent 34,1 milliards d’euros, en progression de 12,5% en un an.

Positive dans toutes les expertises du groupe, la dynamique est portée par l’expertise actifs cotés à hauteur de 2,1 milliards d’euros. Elle est concentrée sur les fonds SFDR 8, répartie entre les produits taux, avec notamment des green bonds , les produits actions à dominante bas carbone et transition climat et les produits monétaires et trésorerie.

L’expertise crédit privé, qui accompagne les acteurs de l’économie réelle, contribue à hauteur de plus de 300 millions d’euros, confirmant l’attrait des investisseurs pour les fonds de financement des infrastructures liées à la transition énergétique et les obligations relances.

Dans un contexte de marché complexe, l’expertise immobilière approche un volume de transactions régulier de plus de 180 millions d’euros, et ce dans plusieurs pays européens.

Laurence Marchal