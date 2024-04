Sienna IM achète un acteur italien de la dette privée

Sienna Investment Managers concrétise de nouveau ses projets de développement en Europe. La société de gestion du Groupe Bruxelles Lambert (GBL) vient d’acquérir 100?% du capital de Ver Capital SGR, un acteur italien de la dette privée. Basé à Milan, il gère 750 millions d’euros et compte une quinzaine de collaborateurs.

Ensemble, Sienna IM et Ver Capital géreront près de 3 milliards d’euros d’actifs en dette privée – sur les 34,1 milliards d’euros d’encours totaux du groupe à fin décembre 2023. Ils « accéléreront leur développement, avec des solutions complètes d’investissement accessibles à un plus grand nombre d’investisseurs basés historiquement en France et en Italie et avec une volonté d’atteindre une clientèle internationale plus large », selon un communiqué diffusé le 3 avril.

Le nom Ver Capital sera conservé un an

A l’issue de l’opération, Ver Capital ajoutera le high yield et les prêts à effet de levier à l’offre existante de Sienna IM. Andrea Pescatori, le PDG de Ver Capital, rejoindra aussi l’équipe de direction de Sienna IM. Le nom de Ver Capital sera conservé pendant une année, avant de changer.

Avec cette acquisition, Sienna IM s’installe en Italie et renforce son maillage européen, déjà constitué de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Suisse, du Royaume-Uni et de l’Espagne. Cela s’inscrit dans les projets que Paul de Leusse, le directeur général de Sienna IM, avait annoncés en décembre 2023 à L’Agefi : « La France représente la majeure partie de notre activité, si bien que nous voulons maintenant nous renforcer hors de France, en Allemagne et en Italie notamment, par intégration d’équipes ou par acquisition de sociétés de gestion ».

Laurence Marchal