Sienna IM : 6 milliards de collecte en 2024 et plus de 40 milliards d'encours

(AOF) - Trois ans après sa création, à fin 2024, Sienna Investment Managers dépasse les 40 milliards d'euros d’encours sous gestion, dont 3,4 milliards d’euros en actifs administrés et conseillés. La progression des encours de 19% reflète une collecte très dynamique : 6 milliards d’euros. Les actifs cotés représentent plus des deux-tiers de la collecte. "Après une année 2023 déjà solide, l’expertise listed assets poursuit sa montée en puissance, avec une collecte de 5,3 milliards d’euros, grâce au succès de ses fonds obligataires, monétaires et actions", souligne le gestionnaire d'actifs.

L'expertise private credit, qui a étendu sa présence à l'Italie en avril dernier, voit sa collecte dépasser 400 millions d'euros, "fruit d'une bonne dynamique commerciale sur les prêts directs aux entreprises".

L'expertise hybrid assets continue son développement pour atteindre en à peine 2 ans près de 350 millions d'euros d'actifs gérés, confirmant l'attrait des investisseurs pour les produits hybrides dans les solutions d'épargne (épargne salariale, épargne retraite et assurance vie).

L'expertise Real Estate voit son volume de transactions progresser à 350 millions d'euros, dont plusieurs transactions exclusives dans trois nouveaux pays européens (Irlande, Grande Bretagne et Pologne).

Pour les années à venir, Sienna IM identifie trois axes stratégiques de développement : consolidation des relations avec sa base d'investisseurs institutionnels et partenaires, démocratisation des actifs privés à destination des clients particuliers et renforcement de l'offre de solutions d'investissement sur-mesure dans le domaine de la dette privée pour les clients institutionnels.