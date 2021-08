Sienna Capital s'ouvre à la gestion pour compte de tiers avec L'Etoile Properties

(NEWSManagers.com) - Sienna Capital prend un nouveau virage stratégique. Jusqu'ici dédiée à la gestion d'une partie de la fortune des familles Frère et Desmarais, la filiale de gestion du Groupe Bruxelles Lambert (GBL) s'ouvre à la gestion pour compte de tiers. L'annonce a été faite au début du mois d'août à l'occasion de l'acquisition d'une société de gestion française, spécialisée dans la gestion immobilière, L'Etoile Properties. Rachetée auprès de ses fondateurs, cette société gère quelque 7 milliards d'euros en bureaux, hôtels et centres logistiques pour une clientèle institutionnelle internationale. Elle va permettre à Sienna Capital de porter ses encours à 10 milliards d'euros, soit un quasi-triplement et d'accueillir 85 nouveaux salariés à Amsterdam, Hambourg, Paris, Madrid, Londres et en Corée du Sud.

Pour l'occasion, Sienna Capital se rebaptise Sienna Investment Managers avec le lancement de sa plateforme de gestion d' actifs pour compte de tiers et l'obtention de son agrément AIFM par le régulateur luxembourgeois, la CSSF.

" La gestion d'actifs alternative connaît une croissance constante et soutenue depuis de nombreuses années. Seules les plateformes alternatives mondiales, actives sur les marchés privés et les actifs réels, pourront faire face à la consolidation à venir. Grâce à la qualité de notre actionnaire GBL et à l'acquisition de gestionnaires d'investissement hautement expérimentés et performants comme L'Etoile, nous sommes bien placés pour capitaliser sur l'opportunité de consolidation et jouer un rôle essentiel en tant qu'intégrateur dans ce secteur " , commente Pedro-Antonio Arias, PDG de Sienna.

La société, qui a par ailleurs co-lancé l'an dernier un Spac avec l'homme d'affaires égyptien Nassef Sawiris baptisé " Avanti Acquisition" , ne cache donc pas son ambition de continuer à grossir dans le monde de la gestion alternative par le biais d'acquisitions. D'après nos informations, Sienna serait en discussions avec un spécialiste de l'ESG (environnement, social et gouvernance) ainsi qu'une société de gestion de portefeuilles probablement de private equity. La France jouera un rôle majeur dans la stratégie depuis que Sienna y a ouvert un bureau de représentation en début d'année.

Avant de rejoindre Sienna en septembre 2020, Pedro-Antonio Arias était le responsable mondial de l'activité d'actifs réels et immobiliers d'Amundi. Il a quitté la place qu'il occupait dans la plus grande société de gestion européenne avec pour mission de faire de Sienna un gérant pour compte de tiers. Une première grande étape est donc franchie...