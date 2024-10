Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: veut améliorer la cybersécurité avec ServiceNow information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 16:53









(CercleFinance.com) - Siemens et ServiceNow ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration. Les deux entreprises ont l'intention d'améliorer la cybersécurité industrielle et de favoriser l'intégration de l'IA générative dans les opérations en atelier.



Selon une récente analyse de marché, le marché de la cybersécurité industrielle devrait atteindre 21,6 milliards de dollars d'ici 2028, en raison des menaces croissantes pesant sur les systèmes de technologie opérationnelle.



'Cette collaboration marque une étape importante dans la sécurisation des environnements et l'introduction d'une technologie d'IA de pointe directement dans l'usine', a déclaré Rainer Brehm, directeur général de l'automatisation industrielle chez Siemens.



Cathy Mauzaize, présidente EMEA chez ServiceNow, a ajouté : ' Grâce à l'expertise de Siemens en matière d'automatisation industrielle et à la capacité de la plateforme ServiceNow à orchestrer et automatiser les flux de travail, nous permettons à nos clients communs de répondre aux vulnérabilités et de rationaliser les opérations avec rapidité et intelligence. '





Valeurs associées SIEMENS 183,00 EUR XETRA -0,27%