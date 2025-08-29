Siemens : vers un retracement du zénith des 243E information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 15:01









(Zonebourse.com) - Il ne manque plus qu'un 'gros pourcent' et Siemens validera un retracement du zénith des 243E du 6 mars dernier, sachant qu'il s'agit d'une occurrence unique et que le titre a plafonné à plusieurs reprises sous 241E (doublement par rapport au 27/10/2023)... et nous y sommes à 0,3% près.

Si ce gros obstacle était effacé, à l'issue d'une remontée depuis un plancher de 167E le 7 avril, alors la route serait grande ouverte pour inscrire de nouveaux records absolus : les 250E figureraient comme un un objectif minimum, sachant qu'un résistance oblique long terme gravite vers 257E.





Valeurs associées SIEMENS 239,950 EUR XETRA +1,31%