Siemens: va scinder son activité eMobility

(CercleFinance.com) - Siemens va se doter d'une activité de recharge de véhicules électriques pour permettre un niveau de croissance supérieur. Le groupe souhaite scinder son activité eMobility. L'entreprise a regroupé ses activités de recharge eMobility en 2018 et les a ensuite organisées en une unité commerciale distincte en 2022.



'La scission de Siemens eMobility donnera à l'entreprise la liberté entrepreneuriale de se transformer en un acteur du marché plus agile, plus ciblé et plus efficace. Elle permettra à Siemens eMobility de mieux exploiter les opportunités offertes par le marché dynamique et en pleine croissance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE)' indique le groupe.



' La nouvelle organisation d'eMobility permettra à l'entreprise d'accélérer sa rentabilité en se concentrant sur des segments d'activité à fort potentiel et des zones géographiques stratégiquement pertinentes. Elle disposera d'une plus grande liberté pour définir ses domaines d'intervention en fonction de ses atouts. ', a déclaré Matthias Rebellius, membre du conseil d'administration de Siemens AG et PDG de Smart Infrastructure.





Valeurs associées SIEMENS 167,62 EUR XETRA +0,58%