Siemens: va investir 1 milliard d'euros en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 15:10

(CercleFinance.com) - Siemens annonce un investissement de 1 milliard d'euros en Allemagne et va créer un plan pour le métaverse industriel dans la région métropolitaine de Nuremberg. Le groupe va investir 500 millions d'euros pour de nouveaux Campus technologique à Erlangen.



Le nouveau campus deviendra un pôle mondial de développement et de fabrication et le noyau d'activités technologiques pour le métaverse industriel.



' Grâce à cet investissement, Siemens est en train de créer un modèle de métavers industriel, une représentation virtuelle de l'environnement de travail. L'utilisation ciblée de données physiques pertinentes et l'application de l'intelligence artificielle permettent de créer la dernière génération de systèmes d'information ' indique le groupe.



'Cet investissement est un signal fort pour l'Allemagne en tant que lieu d'innovation et de production. L'usine de pointe construite à Erlangen est un bon exemple de la façon dont notre économie s'oriente vers l'innovation et la production offrant de bons emplois durables', a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz.