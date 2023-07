Siemens: va déployer des bornes de recharge en France information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 15:47

(CercleFinance.com) - Siemens fait savoir aujourd'hui que ENGIE Vianeo, à travers ses filiales ENGIE Solutions et SSEC (une joint-venture avec CERTAS ENERGY France), s'est associé à Siemens Smart Infrastructure pour déployer des bornes de recharge de véhicules électriques sur les réseaux SANEF (Société des Autoroutes du Nord et de l'Est France), APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), AREA (Société des Autoroutes Rhône-Alpes) et VINCI Autoroutes.



Alliant efficacité et rapidité, ces bornes de recharge délivreront une puissance modulable de 160 kW à 300 kW et permettront de fournir une charge allant jusqu'à 80% en 20 minutes, assure Siemens.



'Chaque borne de recharge distribue dynamiquement la charge entre deux véhicules simultanément et dispose d'un écran 24' pour optimiser l'expérience utilisateur', ajoute la société.