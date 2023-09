Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: une solution 5G privée pour l'industrie information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 16:34









(CercleFinance.com) - Siemens met à la disposition de l'industrie une solution 5G privée complète. La solution est déjà utilisée dans les usines Siemens et chez des clients pilotes comme Salzgitter.



Pour la première fois, Siemens lance une infrastructure privée développée en interne pour la norme de communication mobile 5G.



' La 5G est cruciale pour les robots mobiles, la logistique autonome, les systèmes de transport sans conducteur et les appareils de pointe ' indique le groupe.



La solution permet aux entreprises industrielles de construire leurs propres réseaux 5G ce qui permettra de disposer d'un support optimal aux applications d'automatisation.



' En construisant leurs propres réseaux 5G, les entreprises industrielles lancent la prochaine étape de la production connectée', déclare Axel Lorenz, DG de Process Automation chez Siemens.



' La 5G est cruciale pour des applications telles que les robots mobiles, la logistique autonome et les systèmes de transport sans conducteur dans les usines. L'infrastructure 5G privée de Siemens donne également aux utilisateurs un contrôle exclusif à tout moment sur les données de leur réseau 5G, et ils peuvent personnaliser le réseau.'





