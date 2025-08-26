Siemens: un contrat pour automatiser la ligne 13 du métro parisien
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 14:05
Siemens Mobility, la filiale de matériel ferroviaire du conglomérat industriel allemand, explique que ce projet s'inscrit dans le prolongement de la décision prise en 2022 par Ile-de-France Mobilités de déployer un système de pilotage automatique sur l'ensemble de la ligne.
Aux termes de l'accord, le groupe installera la dernière version de sa technologie CBTC GoA4 permettant la circulation de rames automatiques sans conducteur, d'augmenter la capacité de transport de la ligne, d'améliorer la qualité de service et de disponibilité et de diminuer la consommation d'énergie de traction.
Siemens équipera également les 66 trains automatiques qui circulent sur la ligne et fournira le poste de commande centralisé qui gère les contrôles / commandes du système, avec un contrat de maintenance qui pourrait être prolongé de 30 ans.
Dans un communiqué, Siemens Mobility explique que le projet s'inscrit dans le sillage de ceux déjà finalisés pour le lignes 1, 4 et 14 du métro parisien.
La mise en service de la nouvelle ligne 13 entièrement automatisée est prévue d'ici à la fin 2032, sachant que l'installation du nouveau matériel roulant devrait se dérouler en 2027.
Avec 550.000 voyageurs par jour, la ligne 13 est l'une des lignes de métro les plus encombrées de la capitale avec ses 32 stations réparties sur 24 km, allant du sud de Paris (Châtillon-Montrouge) au nord de la veille (Saint-Denis-Université et Les Courtilles) en passant par les gares de Saint-Lazare et de Montparnasse.
Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.
Valeurs associées
|235,550 EUR
|XETRA
|+0,02%
A lire aussi
-
L'équipementier automobile allemand a annoncé mardi la fermeture d'ici fin 2026 de son site de production de Steinhagen, en Rhénanie-du-Nord–Westphalie, qui emploie environ 200 salariés, illustrant les difficultés persistantes du secteur automobile en Allemagne. ... Lire la suite
-
Une émissaire américaine, Morgan Ortagus, a affirmé mardi à Beyrouth que les autorités libanaises devaient à présent traduire "en actes" leur décision de désarmer le Hezbollah pro-iranien. "Nous avons tous été fortement encouragés par la décision historique du ... Lire la suite
-
Ukraine et diplomatie du golf : le président finlandais Alexander Stubb espère que Donald Trump va perdre patience avec la Russie
Le dirigeant du pays scandinave a noué une relation singulière avec le locataire de la Maison Blanche, autour de leur attrait commun pour les parties de golf. "A chaque fois que la patience du président Trump s'est épuisée, il a pris des mesures qui ont permis ... Lire la suite
-
Taxation des géants de la tech : l'UE réaffirme son "droit souverain" de réglementer, après la menace de nouveaux droits de douane de Donald Trump
"Les taxes ou la législation sur les services numériques sont toutes conçues pour discriminer ou nuire à la technologie américaine", a estimé Donald Trump. L'Union européenne a le "droit souverain" de réglementer "les activités économiques sur son territoire", ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer