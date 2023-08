Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: un contrat ferroviaire décroché à Stuttgart information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 14:03









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé jeudi avoir décroché un contrat de l'ordre de 300 millions d'euros portant sur la livraison de 28 rames électriques de trains régionaux destinées à l'agglomération de Stuttgart.



La commande de trains Mireo passée à Siemens Mobility par la Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW), une société publique régionale de matériel ferroviaire, doit s'accompagner de la maintenance des équipements pour une période d'au moins dix ans.



Les rames seront équipées de la technologie European Train Control System (ETCS) de niveau 2, c'est-à-dire des dernières normes européennes en matière de sécurité ferroviaire.



Elles bénéficieront également du standard d'exploitation entièrement automatisé des trains (ATO).



Leurs livraisons doivent s'étaler de novembre 2025 à avril 2026.





