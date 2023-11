Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: soutenu par l'optimisme accru de Berenberg information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 14:26









(CercleFinance.com) - L'action Siemens signe l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX mercredi à la Bourse de Francfort, le géant industriel allemand profitant de l'optimisme accru des analystes de Berenberg.



Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études - toujours à l'achat sur la valeur - indique avoir relevé son objectif de cours de 170 à 180 euros suite aux résultats trimestriels meilleurs que prévu du conglomérat et à ses prévisions meilleures que prévu pour 2024.



'Siemens continue de tenir ses promesses et d'incarner l'assurance d'une croissance durable à un moment où le titre se traite sur base de décotes sans précédent par rapport à ses comparables', souligne Berenberg.



Suite à ces commentaires, le titre gagnait 1,3% mercredi, portant à plus de 15% ses gains depuis le début de l'année. Au même instant, le DAX avançait de 0,5%.





Valeurs associées SIEMENS XETRA +1.58%