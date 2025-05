Siemens: signe un partenariat mondial avec TURN2X information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 16:35









(CercleFinance.com) - Siemens et le TURN2X ont annoncé un partenariat mondial visant à faire progresser la production du gaz naturel renouvelable.



Siemens deviendra ainsi le fournisseur privilégié et partenaire technologique de TURN2X et fournira une gamme complète de solutions de sa gamme Siemens Xcelerator.



TURN2X est spécialisé dans la production de méthane climatiquement neutre en combinant de l'hydrogène vert avec du CO2 capturé dans des usines de bioéthanol. La société produit ainsi une alternative renouvelable au gaz naturel conventionnel.



La collaboration vise à augmenter considérablement les capacités de production de TURN2X tout en optimisant l'efficacité des opérations de l'entreprise.



' Nous apportons une contribution importante à la transition énergétique en contribuant à faire avancer des concepts prometteurs auprès de l'industrie au niveau de notre expertise et de notre portefeuille en matière d'automatisation et de numérisation' a déclaré Axel Lorenz, DG de L'automatisation des processus chez Siemens.





Valeurs associées SIEMENS 221,550 EUR XETRA +0,73%