Siemens: signe un contrat de 110 ME avec BLS Netz information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 14:57









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility et la société suisse BLS Netz ont signé un accord-cadre à long terme d'un montant de 110 millions d'euros.



Le contrat comprend la modernisation d'une ligne régionale avec la technologie moderne de contrôle et de sécurité ETCS de niveau 2.



Siemens Mobility fournira des équipements à la pointe de la technologie des systèmes de sécurité pour la signalisation en cabine ainsi que la technologie de contrôle des trains.



La ligne ferroviaire régionale entre la ville suisse de Berne et Schwarzenburg sera équipée de cette technologie de pointe.



Marc Ludwig, DG de Siemens Mobility Rail Infrastructure : ' BLS Netz fait confiance à notre savoir-faire pour équiper sa région de Berne-Schwarzenburg avec la technologie de pointe ETCS niveau 2. L'accord-cadre à long terme garantit également la planification sécurité et permet la mise en oeuvre efficace des modernisations futures'.





