Siemens signe un accord-cadre de 10 ans avec les Chemins de fer suisses
Ce contrat de dix ans, renouvelable trois fois pour cinq ans, inclut la fourniture complète des systèmes matériels et logiciels ainsi qu'un service de maintenance de 25 ans.
Le projet prévoit la modernisation d'environ 500 installations et le remplacement de 80% des systèmes existants d'ici vingt ans, avec une première mise en service en 2029.
Michael Peter, directeur général de Siemens Mobility GmbH, souligne que cette technologie 'augmente la capacité et la fiabilité du réseau tout en contribuant aux objectifs climatiques des CFF'. Siemens, déjà solidement implanté en Suisse, accompagnera le projet sur l'ensemble du cycle de vie, du développement à la maintenance.
Valeurs associées
|242,000 EUR
|XETRA
|-0,90%
