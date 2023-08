Siemens: retour à un résultat net positif au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 08:05

(CercleFinance.com) - Siemens publie au titre de son troisième trimestre comptable un résultat net de 1,4 milliard d'euros, à comparer à une perte de 1,5 milliard un an auparavant 'qui reflétait une dépréciation de la participation dans Siemens Energy et des effets liés à la Russie'.



Le profit de l'activité industrielle s'est tassé de 3,5% à 2,8 milliards, un effet de base défavorable lié à la vente de Yunex un an auparavant masquant toutefois une 'croissance de profits substantielle en infrastructures intelligentes et en industries numériques'.



En termes d'activité, le groupe allemand a réalisé un chiffre d'affaires de 18,9 milliards d'euros et a engrangé des commandes de 24,2 milliards sur la période, respectivement en croissances en données comparables de 10% et 15%.



Revendiquant enfin un free cash-flow trimestriel en progression de 29% à trois milliards d'euros, Siemens confirme ses objectifs de croissance des revenus et de 'BPA pre PPA, hors investissement dans Siemens Energy', pour l'ensemble de l'exercice 2022-23.