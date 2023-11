Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: résultat net presque doublé en 2022-23 information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Siemens publie au titre de son exercice 2022-23 un résultat net presque doublé (+93%) à un niveau historique de 8,5 milliards d'euros, ainsi qu'une marge de profit des activités industrielles en amélioration de 0,3 point à 15,4%.



Sur une base comparable, son chiffre d'affaires a augmenté de 11% pour atteindre 77,8 milliards d'euros, tandis que ses commandes se sont accrues de 7% à 92,3 milliards, portant son carnet de commandes à un niveau record de 111 milliards.



Revendiquant aussi un free cash-flow record de dix milliards d'euros, le groupe industriel allemand a l'intention de proposer un dividende majoré à 4,70 euros par action au titre de l'exercice écoulé, à comparer à 4,25 euros précédemment.



Pour l'exercice qui commence, Siemens s'attend à une croissance du chiffre d'affaires de 4 à 8% sur une base comparable et à un BPA ajusté (pre PPA, hors investissement Siemens Energy) entre 10,40 et 11 euros (contre 9,93 euros en 2022-23).





Valeurs associées SIEMENS XETRA +5.50%