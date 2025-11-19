Siemens : repart à l'assaut de la résistance des 114,8E
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 15:01
En cas de franchissement (sortie de triangle par le haut), le prochain objectif se situerait vers 132/133E, soit +130% depuis le 1er janvier
Valeurs associées
|111,600 EUR
|XETRA
|+4,35%
A lire aussi
-
Guerre des puces : les Pays-Bas annoncent suspendre leur prise de contrôle de Nexperia en signe de "bonne volonté" envers la Chine
L'entreprise basée aux Pays-Bas, a été acquise en 2018 par une société chinoise. Mais fin septembre, invoquant des raisons de sécurité nationale, le gouvernement néerlandais a pris de facto le contrôle de Nexperia. Engagé dans un bras de fer avec la Chine autour ... Lire la suite
-
Thales a annoncé mercredi à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï que Bahrain Airport Company (BAC), l'exploitant de l'aéroport international du Bahreïn, allait renouveler son contrat de long terme avec le groupe d'aéronautique et de défense français. Aux termes ... Lire la suite
-
La Russie a lancé une attaque de grande envergure contre l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, tuant au moins 25 personnes à Ternopil, dans l'ouest du pays, ont annoncé les autorités. Quelques 80 personnes ont été blessées dans cette attaque qui a endommagé ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après une journée difficile la veille, récupérant quelques gains avant le test crucial que constitueront les résultats de Nvidia à la clôture de la séance. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer