Siemens : repart à l'assaut de la résistance des 114,8E
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 15:01

Après une double reprise d'appui sur 101E, Siemens repart à l'assaut de la résistance des 114,8E des 3 et 17/11.
En cas de franchissement (sortie de triangle par le haut), le prochain objectif se situerait vers 132/133E, soit +130% depuis le 1er janvier

Valeurs associées

SIEMENS ENERGY
111,600 EUR XETRA +4,35%
