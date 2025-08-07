Siemens réitère ses perspectives pour 2025

(AOF) - Au troisième trimestre, les revenus de Siemens ont augmenté de 5% sur une base comparable, à 19,4 milliards d’euros. Le chiffre d'affaires de son activité " Smart Infrastructure " a progressé de 9% à 5,7 milliards d'euros. Le bénéfice net a augmenté de 5% à 2,2 milliards d’euros. Le bénéfice de base par action est de 2,78 euros, soit 5% supérieur à celui du trimestre précédent. Le free cash flow s'élève à 2,9 milliards d’euros contre 2,1 milliards d’euros il y a un an à la même période. Sur ce trimestre, Siemens a augmenté ses commandes de 28% sur une base comparable à 24,7 milliards d'euros.

Les commandes du segment " Mobilité " ont plus que triplé, portées par une commande d'un système ferroviaire en Égypte de 3,5 milliards d'euros et une autre d'1,7 milliard d'euros pour des trains à grande vitesse aux États-Unis.

Suite à sa bonne performance trimestrielle, le conglomérat allemand (spécialisé dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'industrie et du bâtiment) maintient ses perspectives pour l'année 2025.

Le groupe vise toujours une croissance comparable du chiffre d'affaires dans la fourchette de 3 à 7% et un ratio de nouvelles commandes sur factures supérieur à 1.

Le BPA devrait se situer dans une fourchette de 10,40 à 11 euros.

