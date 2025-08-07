 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 689,07
+0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Siemens réitère ses perspectives pour 2025
07/08/2025

(AOF) - Au troisième trimestre, les revenus de Siemens ont augmenté de 5% sur une base comparable, à 19,4 milliards d’euros. Le chiffre d'affaires de son activité " Smart Infrastructure " a progressé de 9% à 5,7 milliards d'euros. Le bénéfice net a augmenté de 5% à 2,2 milliards d’euros. Le bénéfice de base par action est de 2,78 euros, soit 5% supérieur à celui du trimestre précédent. Le free cash flow s'élève à 2,9 milliards d’euros contre 2,1 milliards d’euros il y a un an à la même période. Sur ce trimestre, Siemens a augmenté ses commandes de 28% sur une base comparable à 24,7 milliards d'euros.

Les commandes du segment " Mobilité " ont plus que triplé, portées par une commande d'un système ferroviaire en Égypte de 3,5 milliards d'euros et une autre d'1,7 milliard d'euros pour des trains à grande vitesse aux États-Unis.

Suite à sa bonne performance trimestrielle, le conglomérat allemand (spécialisé dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'industrie et du bâtiment) maintient ses perspectives pour l'année 2025.

Le groupe vise toujours une croissance comparable du chiffre d'affaires dans la fourchette de 3 à 7% et un ratio de nouvelles commandes sur factures supérieur à 1.

Le BPA devrait se situer dans une fourchette de 10,40 à 11 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SIEMENS
220,700 EUR XETRA +0,78%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

