Siemens proposera la scission de Siemens Healthineers à son AG de février 2027
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 13:13
Le groupe allemand explique que le processus de séparation de sa division de technologies médicales se situe à un stade avancé, de même que le processus de clarification réglementaire, bien que la confirmation finale de ce dernier soit encore attendue.
Compte tenu de l'état d'avancement, Siemens se prépare à une scission conformément à la loi allemande sur la transformation ( Umwandlungsgesetz ), en vertu de laquelle ses propres actionnaires recevront des actions Siemens Healthineers directement.
Siemens estime que cette approche est la plus à même de préserver la valeur pour les actionnaires des deux sociétés. Pour rappel, Siemens Healthineers a été introduite à la Bourse de Francfort en tant que société autonome en mars 2018.
Valeurs associées
|247,650 EUR
|XETRA
|+3,36%
A lire aussi
-
François, entrepreneur dans le numérique, vient de vendre sa société. Il souhaite faire fructifier son capital, tout en donnant du sens à ses placements. Il opte pour les secteurs de la transition énergétique, de la santé et de l’intelligence artificielle. Il s’intéresse ... Lire la suite
-
L'Iran a menacé samedi de refermer le détroit stratégique d'Ormuz si les Etats-Unis maintenaient leur blocus des ports iraniens, après avoir annoncé la veille sa réouverture complète pour les navires commerciaux. La reprise du trafic dans le détroit a été saluée ... Lire la suite
-
L'Iran a rouvert temporairement le détroit d'Ormuz à la circulation commerciale vendredi, après la trêve conclue entre Israël et le Liban, ce qui a ravivé les espoirs concernant les négociations de paix entre Téhéran et Washington. Le président américain Donald ... Lire la suite
-
Au programme ce matin : Alstom, BNP Paribas, Ipsos, Netflix, Valeo. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer