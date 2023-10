Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: promeut le développement de logiciels durables information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 16:28









(CercleFinance.com) - Siemens annonce rejoindre la Green Software Foundation (GSF) en tant que nouveau membre de son comité directeur.

La société rejoint ainsi - entre autres - Accenture, Intel, Microsoft, ou encore UBS au sein de cette structure.



Pour rappel, la GSF à pour mission de construire des outils, des connaissances et des meilleures pratiques afin de réduire l'empreinte environnementale du logiciel.



L'idée est de se concentrer sur l'évolution des logiciels afin qu'ils soient plus économes en énergie et compatibles avec des systèmes complexes et les infrastructures.



Siemens assure que sa technologie permet aux entreprises d'accroître leur décarbonation et de réduire leur empreinte mondiale.



'Alors que de nouvelles technologies émergent, nous croyons fermement que les logiciels verts joueront un rôle clé dans le futur ', a déclaré Peter Körte, directeur de la technologie et directeur de la stratégie de

Siemens AG.





