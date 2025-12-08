 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 102,02
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Siemens prolonge son contrat avec SBS Transit à Singapour
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 12:33

Siemens Mobilité et SBS Transit ont annoncé la prolongation de leur contrat pour le système de signalisation de la ligne Downtown (DTL) de Singapour.

La ligne de métro entièrement automatisée s'étend sur environ 44 kilomètres avec 37 stations.

Siemens Mobility assure le cycle de vie des Services de gestion qui contribuent à des opérations plus sûres et plus fiables jusqu'en 2047.

" En combinant des services au cycle de vie avec des services proactifs Gestion de l'obsolescence, renouvellement ciblée de la technologie et mises à niveau de sécurité, nous assurons que le système de signalisation reste techniquement à jour, très disponible et entièrement intégrée à l'infrastructure existante depuis plus de vingt ans. " a déclaré Elmar Zeiler, DG de Siemens Service client de la mobilité.

Valeurs associées

SIEMENS
234,0000 EUR XETRA +0,24%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank