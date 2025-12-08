Siemens prolonge son contrat avec SBS Transit à Singapour
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 12:33
La ligne de métro entièrement automatisée s'étend sur environ 44 kilomètres avec 37 stations.
Siemens Mobility assure le cycle de vie des Services de gestion qui contribuent à des opérations plus sûres et plus fiables jusqu'en 2047.
" En combinant des services au cycle de vie avec des services proactifs Gestion de l'obsolescence, renouvellement ciblée de la technologie et mises à niveau de sécurité, nous assurons que le système de signalisation reste techniquement à jour, très disponible et entièrement intégrée à l'infrastructure existante depuis plus de vingt ans. " a déclaré Elmar Zeiler, DG de Siemens Service client de la mobilité.
Valeurs associées
|234,0000 EUR
|XETRA
|+0,24%
